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Aydın'daki öğretmenlere ‘Siber Güvenlik Eğitimi' verildi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aydın’da görev yapan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine ’Siber Güvenlik Eğitimi’ verildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aydın'da görev yapan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine 'Siber Güvenlik Eğitimi' verildi.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aydın'ın tüm ilçelerindeki 12 Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine, müdürlük ek hizmet binasında uygulamalı olarak “Temel Seviye Siber Güvenlik Eğitimi” verildi.


Eğitimde temel network eğitimi, temel Linux eğitimi, saldırı teknikleri eğitimi, sızma testi eğitimi, güvenlik teknolojileri, "hacking" döngüsü, internet üzerinden bilgi toplama, siber istihbarata giriş, güvenlik zafiyetleri ve zafiyet tespit yöntemleri, sistemlere sanal saldırı, zararlı yazılımlar ve sosyal mühendislik saldırıları gibi konular işlendi.

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