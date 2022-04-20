Aydın'daki okulda egzoz emisyon ve vize öncesi bakım işlemleri yapılıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ege Bölgesi'nde bir ilki gerçekleştirerek okula egzoz emisyon ve vize öncesi bakım işlemleri başlattı.

Efeler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gerçekleştirdiği çalışmalar ile adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Bünyesindeki alanlarda yaptıkları bir çok çalışmalar ile adını duyuran Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son olarak Ege Bölgesi'nde bir ilki gerçekleştirerek egzoz emisyon istasyonu ve vize öncesi bakım atölyesini hizmete sundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı yetki belgesi ile okul içerisine egzoz emisyon istasyonu kurulurken, vize öncesi bakım işlemleri de yapılmaya başlandı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak kurulan istasyona vatandaşlar kısa sürede yoğun ilgi gösteren vatandaşlar araçlarını Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirmeye başladı. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan istasyonda ticari ve binek tüm araçların egzoz emisyon ölçümleri gerçekleştirilirken, vize öncesi bakım işlemleri de itina ile öğrenciler tarafından yapılıyor. Döner sermayeye bağlı olarak çalışılan istasyonda Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencileri hem dersleri uygulamalı olarak görüyor hem de aldıkları ücretle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Araçlarını bakım için getiren vatandaşlar verilen hizmetten memnun olduklarını belirtirken, öğrenciler de işin hem teorik hem de pratik eğitimini almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.