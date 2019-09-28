Aydın'daki okullara boya desteği

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir boya firması tarafından 30 ton boya bağışı yapıldı. Aydın il Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, firmaya teşekkür etti.

Özel bir boya firmasının İzmir Bölge Müdürlüğü Denizli Şefliği ile özel bir inşaat firması Aydın'daki okullarda kullanılmak üzere 30 ton boyayı Aydın İl Müdürlüğü'ne bağışladı.

Aydın İl Müdürlüğü'nde yapılan bağış programına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, bağışı yapan firmanın bölge sorumlusu Yavuz Akdemir ve inşaat firmasının temsilcisi Rahmi Demir katıldı.

Karşılıksız yardımlaşmanın katıksız bir Türk-İslam geleneği olduğunu söyleyen ve firmalar ile bu yardıma vesile olan Mustafa Savaş'a eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, hayırsever firma yetkililerine plaket takdim etti.