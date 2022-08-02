İhlas Haber Ajansı

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Aydın'daki orman yangını söndürüldü

Aydın’ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Soğanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın büyümeden söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

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