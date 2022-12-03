Aydın'daki örnek uygulama ile engelli bireylerin hayatı kolaylaşıyor

Aydın'da Engelli Veri Bankası sistemine kayıtlı 43 bin 394 engelli birey bulunurken, ülke genelinde örnek teşkil eden uygulama ile il genelindeki engelli bireylerin hayatı kolaylaşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından tanıtımı yapılan ve ülke genelinde örnek teşkil eden Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi, il genelindeki engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Aydın'da yaşayan engelli ve kronik hastalığı olan bireylerin, veri entegrasyonunun sağlanarak, sosyal hizmetlerden faydalanmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi'nin veri entegrasyon işlemleri tamamlanarak tam kapasite hizmete girdi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatı ve başkanlığında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda hazırlanan Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde tüm engelli bireylerin devletin sunduğu imkanlardan daha iyi yararlanmaları sağlanacak.

Kurumlar arası entegrasyonun da sağlanması ile birlikte Engelli Veri Bankası sistemine kayıtlı 26 bin 365'i erkek, 17 bin 29'u kadın olmak üzere toplam 43 bin 394 engelli bireyin hayatı kolaylaştırılırken, bölgesel yoğunluk haritaları ile birlikte koruyucu ve önleyici akademik çalışmalar da yapılabiliniyor.

“Yaşam kaliteleri artırılacak”

Engelli Veri Bankası aracılığıyla engelli vatandaşların takibinin yapılarak, başta sağlık olmak üzere sosyal hizmetler, eğitim, istihdam, spor ve diğer alanlarda, kamu kurumları ve diğer kurumlar tarafından sunulan hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde verilmesini amaçlayan proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise proje çerçevesindeki çalışmalar ile engelli bireylerimizin sosyal ve kamu hizmetlerinden faydalanmasını kolaylaştıracak bir rehber oluşturulduğunu ve böylece kamu kurumları açısından verilerin daha etkili ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve hizmetleri birleştirme fırsatı oluştuğunu belirtti.

Projenin amacının engelli, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın tespitlerini sağlıklı olarak yapabilmek ve devletimizin engelli vatandaşlarımıza sunduğu hizmetleri daha iyi bir noktaya taşımak olduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, proje ile ilimizdeki engelli vatandaşların kayıt altına alınarak devletin sunduğu imkanlardan azami düzeyde yararlanmalarının sağlanacağını ve böylece yaşam kalitelerinin artırılacağını belirtti.

“Proje, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor”

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada da “Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'un talimatları ile Aydın'da yaşayan engelli ve kronik hastalığı olan bireylerin veri entegrasyonunun sağlanarak, sunulan sosyal ve kamu hizmetlerinden faydalanmalarını kolaylaştırmak amacıyla 2020 yılından beri yürütülmekte olan Engelli Veri Bankası Projesi ile önemli çıktılar elde edildi. 2020 yılında kurumsal çalışmaları yapılarak başlatılan, 2021 Aralık ayında kamuoyuna tanıtılan ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen proje dahilinde öncelikle paydaş kamu, kurum ve kuruluşlarının veri entegrasyonu sağlanarak bir veri tabanı oluşturulmuştur. Aydın genelinde engelli vatandaşlarımızla ilgili veriler bölgesel dağılımın ve detayların görülebileceği şekilde sistem üzerinde haritalandırılmıştır. Aydın Valiliği tarafından yürütülmekte olan ‘Engelli Veri Bankası Projesi'nin amaçları şöyledir. Engelli bireylerin engel nedenlerinin tespitinin yapılarak, vatandaşlara sunulan koruyucu-önleyici ve destekleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini ve yaşam kalitesinin artırılmasını sağlamak, engelli bireylerin sağlık, eğitim ve sosyo-demografik durumlarını tespit etmek, elde edilen bilgilerin bu platforma aktarılarak engelli bireylere ait güncel veri bankasını oluşturmak, engelli vatandaşların engel durumlarının sisteme girildiği andan itibaren diğer tüm kamu kurumlarınca da proaktif olarak bu bilgilerin değerlendirilmesi ve bu sayede kamu imkanlarından faydalanmalarını sağlamak, özel eğitime gereksinim duyan bireyleri belirleyerek eğitim vermek, engelli spor kulüpleri aracılığıyla sportif faaliyetler ve fırsatlar hakkında farkındalığı arttırmak, bölgesel yoğunluk durumuna göre gerekli koruyucu önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve uygun ürün/hizmet çeşitliliğinin yerinde sunulmasına kılavuzluk yapmak. Bu amaçlara ek olarak, akademik çalışmaların planlaması için gerekli veri havuzunu sağlamak, sosyal ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan vatandaşları tespit ederek, majör depresyon gibi tanıları olan bireylerin Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Umut Yaşam Destek Merkezlerine yönlendirilmesi ve takiplerinin yapılmasını sağlamak, engel nedenlerini araştırarak önleyici tedbirleri almak, genetik hastalık nedeniyle engelli olarak dünyaya gelen bireylerin yoğun olduğu bölgelerde ilgili kurumca bilgilendirici eğitimler vermek, çölyak hastalarının yoğun bulunduğu bölgelerde özel glüten içermeyen besinlerin satışının tavsiye edilmesi gibi sosyal anlamda katkılarda bulunmak, kamu kuruluşlarına ait sosyal yardım birimlerinin, ihtiyaç sahibi hastalara Engelli Veri Bankası sistemi üzerindeki verileri kullanarak ulaşılması sağlanmaktadır” ifadeleri yer aldı.