İhlas Haber Ajansı

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Aydın'daki patlama sonrası yangının ilk anları kameraya yansıdı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangının ilk anları cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangının ilk anları cep telefonu görüntüsüne yansıdı.


Nazilli'deki işletmede patlama sonrası çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangının bir anda alevlenmesi ve bir vatandaşın müdahalesi yer alırken, alevlerin işletmenin giriş kapısını tamamen kapladığı görülüyor.



5 kişiye gözaltı


Yangın sonrası Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 5 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.

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