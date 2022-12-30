Aydın'daki patlamada alevlerden kurtulmaya çalışan 2 çocuk kameraya yansıdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı restoran patlamasında yürekleri yakan anlar kameraya yansıdı. Yangında, alevlerden kurtulmaya çalışan 2 çocuk pencere önünde bulunan klima motoru sebebiyle dışarıya çıkamadı, bir kişi ise uzun uğraşlar sonucu son anda kaçmayı başardı. Yaşanan o anlar anbean kameraya yansıdı.

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir döner restoranında ilk belirlemelere göre tüpteki arızaya müdahale sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay sonrası yangınla ilgili acı gerçeklerler ortaya çıkmaya başladı. Amatör kamera görüntülerinde 2 çocuğun pencereden kaçmaya çalıştığı, ancak pencere önünde bulunan klima motorları sebebiyle dışarıya çıkamadığı görüldü. Uzun uğraşlar sonucu bir kişi ise klima motorlarının arasından kaçmayı başarırken, yangından kaçabilen son kişi olduğu görüldü. Diğer vatandaşlar restoranda mahsur kalırken, klima motorlarının montajı yapılırken doğru ve güvenli yerlere yapılması gerektiği bir kez daha önem kazandı.