İhlas Haber Ajansı

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Aydın'daki patlamada gözaltı sayısı 10'a çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı iş yeri patlamasında gözaltına alınan kişi sayısı 10’a yükseldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı iş yeri patlamasında gözaltına alınan kişi sayısı 10'a yükseldi.



Nazilli'de bir iş yerinde ilk tespitlere göre tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, 7 kişi hayatını kaybetti. Olay ile ilgili çalışmalar sürerken Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Devam eden çalışmalarda 5 kişinin daha gözaltına alınarak sayının 10'a yükseldiği, gözaltına alınan kişiler arasında iş yeri çalışanları ve iş yerine tüp tedariki sağlayan firma çalışanlarının da olduğu öğrenildi.

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