Aydın'daki patlamayla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki restorandaki patlamayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edilirken, gözetim altındaki 4'ünün tedavisi hastanede sürüyor.

Nazilli'de dönerci restoranındaki patlama ve ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan iş yerinin sahibi L.Y., eşi F.Y., tüp bayisi sahibi A.Y., iş yeri çalışanları Ş.G., N.A. ve Z.A. adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.