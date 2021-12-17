Aydın'daki su ürünleri kooperatiflerinin kiralama sorunu çözülüyor

Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özgür Atacan, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Aydın'daki 12 su ürünü kooperatifinin sorunlarını Vali Yardımcısı Arat'a aktaran Başkan Atacan, ilde ilk kez Su Ürünleri Çalıştayı gerçekleştirilmesiyle ilgili de talep de bulundu.

Aydın'da balıkçılığın geliştirilmesiyle birlikte diğer sorunlara ilişkin çözümler üretilmesi amacıyla 2017'de kurulan Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği'nin Başkanı Özgür Atacan, Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat'ı makamında ziyaret etti. Başkan Atacan, Su Ürünleri Mühendisi Demet Bal ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, ortakların kiralamaya dönük sorunlarıyla ilgili taleplerini aktarırken, Aydın'da ilk kez Su Ürünleri Çalıştayı yapılması için de istişarelerde bulundu. Vali Yardımcısı Arat, kiralama sorunu başta olmak üzere diğer taleplere ilişkin ellerinden gelen çözümü sağlayacaklarını kaydetti.

"En büyük sorun kiralamada"

Gerçekleşen ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Atacan, “Üst birlik olarak sorunlarımızın çözümüne ilişkin Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'un bilgisi nezaretinde Vali Yardımcımız Hulusi Arat'a yönlendirildik. Aydın'daki su ürünleri kooperatiflerinin sorunları ve taleplerini ilettik. İlimizde halihazırda mevcut bulunan 12 su ürünleri kooperatifinin en büyük sorunu kiralama sorunudur. Valimiz de elinden gelen tüm gayretle kiralamayla ilgili sorunların çözüleceğini ifade ederek bizlere destek sözü verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz üst birlik olarak Su Ürünleri Merkez Birliği'ne de üyeyiz. Kooperatiflerimizin sorunlarını bürokratik anlamda da çözüme kavuşturmakla da mükellefiz. Valimize Aydın'da ilk kez Su Ürünleri Kooperatifleri Çalıştayı yapılmasıyla ilgili talebimizi de ilettik. 2022 yılı içinde geniş çaplı bir çalıştay yapılmasını da planlıyoruz” ifadelerini kullandı.