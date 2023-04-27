Aydın'daki törenlerin neşesi 'Efe Nine' sevenlerini üzdü

Aydın'daki tüm kutlama törenlerinin vazgeçilmez ismi haline gelen ve vatandaşların 'Efe Nine' olarak tanıdığı 84 yaşındaki Ayşe Tülü hayatını kaybetti.

Aydın'ın renkli simalarından olan ve yöresel kıyafetler giyip eline aldığı Türk Bayrağı ile katıldığı tüm törenlerinde ilgi odağı olan Ayşe Tülü hayatını kaybetti. Vatandaşların 'efe nine' olarak tanıdığı Tülü'nün ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Tülü'nün öğle namazına müteakip Efeler ilçesi kırsal Anbarcık Mahallesi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.