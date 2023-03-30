Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 139 şüpheliye işlem yapıldı

Aydın'da iki haftalık dönemde il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 135 olay ortaya çıkarılırken, 139 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 13 Mart 2023-26 Mart 2023 tarihleri arasında 135 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyetlerde 139 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 10 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde, 4 bin 315,16 gram kubar esrar, 371,63 gram metamfetamin, 13 adet hap, 63 adet sentetik ecza, 92 gram eroin, 17,77 gram sentetik kannabinoid ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.