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Aydın'daki yangın büyüyor

Aydın’ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüyor.


Çine ilçesi Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı eteklerinde saat 13.15 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan 5 helikopter, karadan ise 12 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer müdahale ediyor. Bölgeye DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından dozer takviyesi yapılırken, alevlerin yanan sahanın hemen alt kısmında bulunan Akçaova Mahallesi yerleşim alanına sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

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