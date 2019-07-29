İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'daki yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde etrafında konutların bulunduğu arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde etrafında konutların bulunduğu arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Adnan Menderes Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki boş arsada çıktı. Edinilen bilgiye göre etrafı konutlarla çevrili boş arazi üzerinde bulunan kuru otlar ve sazlıklar henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Bir anda büyüyen alveleri gören Mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin evlere sıçramasını önledi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.