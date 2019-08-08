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Aydın'daki yangın korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evin mutfak bölümünde aspiratörden çıkan yangın korkuttu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evin mutfak bölümünde aspiratörden çıkan yangın korkuttu.


Yangın, Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1643 sokaktaki üç katlı bir apartmanın üçüncü katında bulunan F.K'ya ait evin mutfağındaki aspiratör bir anda alev aldı. Bir anda bütün mutfağı kaplayan duman sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek mutfaktaki yangını söndürerek, bütün eve yayılmasını önledi. Yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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