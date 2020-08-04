Aydın'daki yangın tekrar alevlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün çıkan ve bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınan arazi yangını tekrar alevlendi.

Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde dün öğleden sonra başlayan yangın kısa sürede şiddetli rüzgarın da etkisi ile diğer mahallelere de sıçradı. Yangın ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda bugün öğle saatlerinde yaklaşık 20 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı. Zeytin ve incir ağaçlarına büyük zarar veren ve 140 hektar alanı küle çeviren yangın için soğutma çalışmaları başlatılmıştı. Yangın, Pınardere Mahallesi mevkinde yeniden başladı. Alevlerin tekrar yükselmesi üzerine ekipler havadan ve karadan tekrar söndürme çalışması başlattı.