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Aydın'daki yangında bir ev kullanılmaz hale geldi, 20 koyun telef oldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken 20 koyun telef oldu, 10 ton saman yanarak kül oldu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken 20 koyun telef oldu, 10 ton saman yanarak kül oldu.


Yangın Aksaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan K.'ya ait hayvan damında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hayvan damındaki samanların tutuşması ile bir anda büyüyen yangın, Ercan K.'nın evine de sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangın nedeniyle hayvan damında bulunan 20 koyun telef olurken, 10 ton samanda küle döndü. Hayvan damı yanında bulunan Ercan K.'ya ait evde yangında kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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