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Aydın'daki yangında bir ev zarar gördü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir evde maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir evde maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Ata Mahallesi 663 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yer alan bir apartmanın ikinci katından duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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