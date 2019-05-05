Aydın'daki yangında Roman Derneği'nin binası hasar gördü

Aydın'ın Ilıcabaşı Mahallesi'nde sepet yapımında kullanılan kargıların tutuşması sonucu dernek binasında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde bulunan Roman Dernekleri Federasyonu Binası önünde bulunan sepet yapımında kullanılan kargılar henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Bir anda kargıların tutuşması ile büyüyen yangını gören Mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle dernek binası içinde bulunan boncuk yapımında kullanılan makineler ve dernek binası zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz ise yangınla ilgili olarak, “Dernek binamızın önündeki sepet yapımında kullandığımız kargıların tutuşması ile yangın çıktı. Dernek binamızın içine sıçrayan alevler boncuk yapımında kullanılan makinelerimize ve binamı zazarar verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek yangını büyümeden söndürdü” diye konuştu.