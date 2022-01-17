Aydın'daki yurtlar denetimden geçti

Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı (KYGM) Mustafa Özgül ve Yatırım İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Çetin Aydın'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak yurtları denetledi.

KYGM Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül ve Yatırım İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Çetin Aydın programında ilk olarak Adnan Menderes Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan öğrenci yurdunu ziyaret ederek, öğrencilerle kahvaltı programında bir araya geldi. Ardından milli sporcular ile görüşen Özgül ve Çetin sporcuları tebrik edip spor hayatlarında başarılar diledi. Son olarak Işıklı Mahallesi'ndeki erkek ve kız öğrenci yurtlarında incelemelerde bulunan Özgül ve Çetin öğrenciler ile birlikte yemek yiyerek sohbet etti. Ziyaretlerinde yurtları da denetleyen Özgül ve Çetin, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı.