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Aydın'dan 10 araç ile 50 kişilik ekip yola çıktı

İzmir’de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 araç ile 50 kişilik ekip yola çıktı.

İzmir'de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 araç ile 50 kişilik ekip yola çıktı. Ekipler İzmir'deki depremzedelere kumanya, maske ve dezenfektan gibi ihtiyaç malzemesi dağıtacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu, “Depremden etkilenen bölgelere kumanya, su, maske ve dezenfektan ulaştırmak üzere 10 aracımız ve 50 kişilik ekibimiz yola çıkmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

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