Aydın'dan 100 öğrenci Bodrum'da eğitim görecek

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden 100 öğrenci yapılan protokol kapsamında Bodrum'daki iki lüks otelde eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki işbirliğiyle turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bodrum'daki iki otel arasında “Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Protokol gereğince, pilot okul seçilen Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin' in katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan öğretmen, öğrenci ve velilere bilgilendirmeler yapıldı, uygulamalar anlatıldı, sorular cevaplandırıldı.

Protokol kapsamında 100 öğrencinin Bodrum'daki otellerde beceri eğitimi görmek suretiyle yeteneklerini daha da arttırmalarının hedeflendiği belirtildi.