Aydın'dan 16 takım TEKNOFEST'te yarışacak

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te Aydın'dan 16 takım finalist olarak İstanbul'da yarışmaya hak kazandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te Aydın'dan 16 takımımız finalist olarak İstanbul'da yarışmaya hak kazanmıştır. Eğitim Teknolojileri, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon, Tarım Teknolojileri, Turizm Teknolojileri, Turkish Travel Hackathon, İklim ve Kutup kategorilerinde Aydın Fen Lisesi, Aydın Lisesi, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi, Nazilli Fen Lisesi, Ortaklar Fen Lisesi ve Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi finalist olarak yarışacaktır. İlimizi temsil edecek finalist takımlarımızı ve kurumlarını tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.