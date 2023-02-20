Aydın'dan 87 personel Osmaniye'de yaraları saracak

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 87 personel, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Osmaniye'ye gitti.

Aydın'da hem vatandaşlar hem de kurumlar, il genelinde misafir edilen depremzedelerin yanı sıra afet bölgesinde de yapılan çalışmalara destek vererek yaraların sarılması için çaba sarf ediyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 87 personel, depremin etkilediği illerden olan Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden dualarla yolcu edilen 87 kişilik kafile, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde bölgede yapılan çalışmalara destek verecek.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da tek yürek olarak çalışmaların devam ettiğini ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Ülkece yaşadığımız felaketin yaralarını sarmak için tek yürek olduk. Hem Aydın'da misafir ettiğimiz hem de bölgede bulunan depremzede vatandaşlarımız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 87 arkadaşımızı Osmaniye ilimize yolcu ettik. Orada yapılan çalışmalarda bulunarak depremzedelerimize destek olacak. Ülkemizin başı sağ olsun, Allah yardımcımız olsun” dedi.