Aydın'dan bin 269 personel deprem bölgesinde

Geçtiğimiz 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreminin yaralarını sarmak için Aydın'da vatandaşlar tek yürek olurken, bölgeye giden gönüllü personel ve vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde etkili olan depremlerde, 40 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş yaralandı.

Yardım tırlarının yanı sıra depremin olduğu ilk günden bu yana arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için kamu kurumlarından çok sayıda personel ve araç desteği de afet bölgelerine gönderilirken, gönüllü vatandaşlar da afet bölgelerine giderek çalışmalara destek oldu.

Aydın Valiliği tarafından açıklanan verilere göre ise Aydın'daki kamu kurumlarından toplam 2 bin 119 personel deprem bölgesine gönderilirken, 850'si dönüş yaptı, bin 269 personel ise aktif olarak görev yapıyor. Bölgelere gönderilen 117 iş makinasından 33'ü dönüş yaparken 84 araç da aktif görevine devam ediyor. Bugüne kadar gönderilen toplam 268 kamu aracından 60'ı dönüş yaparken 208 araç görevde. Ayrıca bugüne kadar 295 yardım tırı da bölgeye gönderildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada “İlimizden deprem bölgesine gönderilen ekiplerimiz, görev yerlerinde büyük bir özveriyle çalışıyor, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyor. Destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.