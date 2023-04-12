Aydın'dan deprem bölgelerine manevi destek devam ediyor

Aydın ve Muğla İl Müftülükleri tarafından, gönüllü din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan 14 kişilik ekip deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan yıkıcı depremlerde 50 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan depremlerin ardından yaraları sarmak için seferber olan kurumlardan biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı da deprem bölgesine desteklerini sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde deprem bölgesine intikal eden binlerce din görevlisi depremzedelere manevi destek hizmeti sunmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Aydın ve Muğla İl Müftülüklerince, gönüllü din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan 14 kişilik vaaz ve irşat ekibi, Kahramanmaraş'ta manevi destek hizmetlerini yürütmesi amacıyla Aydın İl Müftülüğü önünden bölgeye uğurlandı. Uğurlamada konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, ekip üyelerine teşekkür edip hayırlı yolculuklar diledi.