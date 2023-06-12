Aydın'dan deprem bölgesine 26 bin oyuncak

Etap Oyuncak Kampanyası çerçevesinde 26 bin 375 oyuncak Kahramanmaraş'a gönderildi.

Aydın Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremden etkilenen çocuklarımız için, Aydın Valiliğimizin himayelerinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve ilimizde faaliyet gösteren Sivil Örgütlerinin katılımları ile yaklaşık iki aydır sürdürülen oyuncak kampanyanın 2. Etabı tamamlanmıştır. 2. Etap Oyuncak Kampanyada, toplam 26 bin 375 adet bir tır dolusu oyuncak toplanmış olup, on bir ayrı kategoride tek tek tasnif edilen oyuncaklar, önümüzdeki Cuma günü depremzede çocuklarımıza dağıtılmak üzere Kahramanmaraş Valiliğine teslim edilmek üzere 12 Haziran 2023 tarihinde Aydın İlimizde yola çıkartılmıştır” denildi.