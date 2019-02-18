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Aydın'dan firar etti, Sivas'ta yakalandı

Aydın Açık Cezaevi’nden firar eden ve 7 ayrı suçtan aranması olan şahıs Sivas’ta polis ekipleri tarafından kimlik kontrolleri sırasında yakalandı.

Aydın Açık Cezaevi'nden firar eden ve 7 ayrı suçtan aranması olan şahıs Sivas'ta polis ekipleri tarafından kimlik kontrolleri sırasında yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri Cumhuriyet Meydanı'nda kimlik kontrolleri sırasında, şüphe üzerine bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Yapılan GBT sorgulamasında A.K isimli şahsın Aydın Açık Cezaevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şahıs yapılan kimlik kontrollerinin ardından güven timleri tarafından Numune Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.


Sağlık kontrolünün ardından A.K. işlemleri için emniyete götürüldü.

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