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Aydın'dan Hakkarili miniklere destek

Doblo Türkiye Aydın Ekibi, Hakkari’deki minik öğrencilere kırtasiye yardım eli uzattı.

Doblo Türkiye Aydın Ekibi, Hakkari'deki minik öğrencilere kırtasiye yardım eli uzattı.


Doblo Türkiye Aydın Ekibi, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi Anadağ Köyü'ndeki Yeşilova Mehmetçik Anasınıfı'nda eğitim gören öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Öğrencilerin ihtiyaçlarını giderdiklerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Doblo Türkiye Aydın İl Temsilcisi Emrah Akdağ, "Aydınlı bir öğretmenimizin sınıfındaki öğrencilerin kırtasiye malzemesi ihtiyacını duyar duymaz hemen hareket geçtik. Eğitimin öneminin bilincinde olan bir ekibiz. Bizler de uzak, yakın dinlemeden kardeşlerimizin sorunlarını ortadan kaldırmak istedik. Bize destek olan Çine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ve Çine PTT Merkez Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyor ve vatandaşlarımızı bu konularda duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

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