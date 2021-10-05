Aydın'dan havalanan helikopter, Fethiye'deki yaralıyı kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteriyle filmleri aratmayan bir operasyon ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü pilotu Seçkin Aydın (43), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single uçuş yaptı. Bir süre uçuş yapan Aydın, daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Babadağ eteklerindeki Karaağaç mevkisine düştü. Hareket edemeyen Aydın'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arma Kurtarma (JAK) timi ile UMKE görevlileri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler olay yerine yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Aydın'ın vücudunda kırıklar bulunması, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapılamadı.

“Aydın'dan helikopter sevk edildi”

Talep üzerine bölgeye Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan helikopter sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren film gibi operasyon ile kurtarılan Aydın, helikopterle Fethiye Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede tedavisi devam eden Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.