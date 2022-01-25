Aydın'dan İzmir'e mutluluk kolisi

ADÜ'de öğrenim gören üniversite öğrencileri, gönüllülük dersi kapsamında hazırladıkları “Mutluluk kolisi”ni İzmir LÖSEV'e gönderdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), “Maskemi Atarım Hayalime Koşarım” adlı gönüllülük projesi gerçekleştirildi. Gönüllülük Projeleri dersi kapsamında ders sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Ayşe Arslan'ın eşliğinde gönüllü öğrencilerin hazırladığı mutluluk kolisi, İzmir LÖSEV'e gönderildi. Ayrıca kampüsde maske, balonlar ve afişlerle LÖSEV için farkındalık oluşturulurken, proje kapsamında Davutlar MYO'ya, LÖSEV'den teşekkür maili ve Teşekkür Sertifikası gönderildi.