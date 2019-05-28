Aydın'dan KDK'ya ilginç amorti şikayeti

Vatandaşların ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu'na Aydın'dan bir vatandaşın yaptığı ilginç şikayet damga vurdu.

Aydın'dan kuruma başvuran bir vatandaş, Milli Piyango İdaresi'nin 19 Mayıs 2019'da yaptığı çekilişte amorti rakamları olarak bir ve dokuz rakamlarının belirlenmesini şikayet etti. Bir ve dokuz rakamlarına amorti çıkmasını çok manidar bulduğunu ifade eden vatandaş, herkesin kafasında soru işareti belirdiğini ve çekilişin hakkaniyetli olmadığını düşündüğünü söyleyerek KDK'ya başvurdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) 2019 yılının ilk beş ayında 9 bin 500 şikayet geldiği öğrenildi.