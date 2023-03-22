Aydın'dan kutsal topraklara 125 kişilik umre kafilesi uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan umre kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.

Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını kutsal topraklarda geçirecek olan umreciler Bey Camii önünde sevdikleri ile vedalaştı. Uğurlama töreninde konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Yolculukların en hayırlısı Allah'ın evi Beytullah'a yapılan yolculuktur. Yolcululukların en hayırlısı Medine-i Münevvere'ye, Ravza-ı Mutahhara'ya yapılan yolculuktur. Sizler Allah'ın birer misafirisiniz attığınız her adıma sevabın verildiği bir yolculuğa başlıyorsunuz. Duaların kabul olunduğu kutsal topraklarda vatanımıza, milletimize ve islam alemine dualar ediniz " ifadelerini kullandı.

Emekli İl Müftü Yardımcısı Hulusi Kömürcüoğlu'nun yaptığı duanın ardından umreciler mukaddes topraklara uğurlanmak üzere İzmir havaalanına doğru yola çıktı.