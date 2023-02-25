Aydın'dan Malatya'ya yem desteği

Kahramanmaraş depremlerinin ardından deprem bölgesine Aydın'dan maddi ve manevi destekler sürüyor. Aydın İl Tarım Müdürlüğü de bölgeye desteklerini sürdürüyor. Son olarak deprem bölgelerindeki hayvancılık işletmelerine destek olmak için 25,5 ton yem Malatya'ya gönderildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Aydın Valiliği (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) koordinasyonunda deprem bölgelerindeki hayvancılık işletmelerine destek amacıyla Bozdoğan İlçemizdeki üreticilerimizin destegi, İlçe Müdürlüğümüzün organizasyonuyla 1 Tır (25,5 ton) kesif yem Malatya'ya gönderildi. Bozdoğanlı üreticilerimize teşekkür ederiz” denildi.