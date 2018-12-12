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Aydın'dan Mardin'e türkü kardeşliği

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATL öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Türkülerde Kardeşlik Projesi’ kapsamında Aydınlı öğrenciler, Mardin’i ziyaret etti.

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATL öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Türkülerde Kardeşlik Projesi' kapsamında Aydınlı öğrenciler, Mardin'i ziyaret etti.


Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATL Gençlik Kulübü tarafından hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programı 2018-1 çağrı döneminde kabul edilen "Türkülerde Kardeşlik Projesi" nin ilk buluşması Mardin-Midyat İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri ile gerçekleştirildi.


Proje çalışmalarının ilk etabında dört gün süren gezide medeniyetlerin buluştuğu Mardin ve Midyat'taki tarihi, kültürel ve doğal yerlerin ziyaret edilmesinin yanında her iki okulun işbirliği ile örnek bir birliktelik içinde hazırlanan programda, müzik dinletisinde Mardin ve Aydın yörelerine ait türküler karma koro tarafından seslendirildi. Ayrıca her iki okulun öğrencilerinin hazırladıkları halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.


Okul yöneticileri ve öğrenciler yapılan ziyarette kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Mardinlilere teşekkür ettiler.

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