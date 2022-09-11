Aydın'dan Pakistan'a yardım eli

Sel felaketinin ardından zor günler geçiren Pakistan'a Türkiye'den yardımlar devam ederken Aydın'dan da Pakistanlılar için insani yardım malzemesi taşıyan yardım tırı gönderildi.

Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana meydana gelen sel felaketleri sebebiyle zor günler geçiren Pakistan için Türkiye'nin yardımları sürüyor. Bu çerçevede Aydın'da da Aydın Valiliği koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya dahilinde toplanan insani yardım malzemeleri AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım tırı ile Pakistan'a uğurlandı.

Aydınlıların Pakistan'a yardım elini uzatmasının ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımına “Türkiye'den kardeş ülke Pakistan'a yardım eli” notunu ekleyerek hazırlanan yardım paketlerinin görsellerini paylaştı.