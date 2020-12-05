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Aydın'dan TRT arşivine bir eser daha

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Mesut Kırmacı'nın güftesini yazdığı bestesini Şevket Tokgöz'ün yaptığı 'Bıraktım Aşkları Dünden Maziye' isimli uşşak eser TRT kurulunda kabul edilerek, 23818 repertuvar numarası ile TRT arşivlerine girdi.


Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın ve bestekar Şevket Tokgöz'ün, TRT'de kabul edilen ve TRT radyolarında seslendirilmeye devam eden 'Dünde Kaldı Mevsimler ve Bu Gece Rüzgarlar Sesiz Esiyor' adlı iki eseriyle birlikte, ikilinin TRT'de kabul edilmiş eserlerinin sayısı 3'e yükseldi.

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