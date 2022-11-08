Aydın'ı başarıyla temsil eden şampiyon okullar ödüllendirildi

2021-22 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetlerinde ülke genelindeki çeşitli branşlarda başarı gösteren Aydın'daki 30 okula düzenlenen törenle plaketleri verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla ülke genelinde çeşitli branşlarda düzenlenen okul sporları faaliyetleri Aydın'da gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 2022-23 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları sezonu düzenlenen açılış töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende 2021-22 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetlerinde ülke genelindeki çeşitli branşlarda başarı gösteren Aydın'daki 30 okula teşekkür plaketleri verildi.

Düzenlenen törende konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Geçen yıl itibariyle dereceye girmiş Aydın ilini temsil eden tüm gençlerimizi, sporcularımızı, okullarımızı tüm Aydın görsün, bilsin ve bizler de küçük de olsa birer hediye vererek arkadaşlarımızı teşvik edelim daha çok okul ve sporcuların katılımını sağlamak amacıyla bu tür bir etkinlik düzenledik. İyi ki varsınız. Sporun temeli okulla, eğitimle başlıyor ve bir eğitimci olarak sizlerin ne kadar önemli olduğunuzu bilen ve varlığınızı hisseden birisiyim. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah bu sayı artarak devam eder. Gençlerimizin hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye genelinde dereceye giren ve Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden 30 okula, protokol üyeleri tarafından plaketleri verildi.

Plaket töreninin ardından 2022-23 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları sezonu Mimar Sinan MTAL ve Bil Koleji arasında gerçekleştirilen voleybol müsabakası ile başladı.

Gerçekleştirilen etkinliğe Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Atay, Sabri Acar ve Erol Barut, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.