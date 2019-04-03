Aydın'ı müzik yarışmasında 15 lise temsil edecek

Liselerarası Müzik Yarışmasının 3 gün sürecek İzmir'deki son elemelerinde Aydın'ı 15 lise temsil edecek.

Aydınlı liseliler, 27 Nisan'daki büyük finale kalmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen liseli müzisyenlerle kıyasıya rekabet edecek. Yarışmanın 4-5-6 Nisan tarihlerindeki İzmir elemelerinde, 24 ilden toplam 228 okul sahne alacak. Aydın'dan 15 okulun müzik ekibi finallere gidebilmek için sahnede performanslarını sahneleyecek.

Aydın adına bu sene; Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Nazilli Fen Lisesi, Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, TED Özel Ege Anadolu Lisesi, Efeler Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Aydın Fen Lisesi, Aydın Atatürk Anadolu Lisesi, Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi ve yarışmaya ortak grup kurarak katılan "Aydın Lisesi & Özel Aydın Uğur Temel Lisesi " ile "Şehit Polis Nedip Cengiz Eker Mesleki Teknik Anadolu Lisesi & Aydın Efeler Süleyman Demirel Anadolu Lisesi" sahne alacak.

Aydın'ın yanı sıra İzmir'de bu sene; Adana, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen binden fazla liseli yarışacak.

Aydınlı Liselileri Büyük Finalde Muhteşem Ödüller Bekliyor

22. Liselerarası Müzik Yarışması için 81 ildeki 8 bin liseliyi 27 Nisan'daki büyük finalde, birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Organizasyonun 22. yılında yarışmanın ödülleri arasında, cazip para ödüllerinin yanı sıra eğitim sponsorunun üç öğrenciye vereceği Üstün Başarı Ödülleri kapsamında burs ödülleri de yer alıyor.