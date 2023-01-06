Aydın'ın Nazilli ilçesinde U-23 Serbest Stil kategorisinde düzenlenen müsabakalar sonunda Konya'da düzenlenecek olan şampiyonada Aydın'ı temsil edecek güreşçiler belli oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Nazilli'de U-23 Serbest Stil kategorisinde yapılan güreş müsabakaları tamamlandı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından 26-29 Ocak tarihlerinde Konya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edecek güreşçiler de belli oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Nazilli ilçemizde U-23 Serbest Stil kategorisinde düzenlenen müsabakalarda 26-29 Ocak tarihlerinde Konya ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Aydın ilimizi temsil edecek sporcular belli oldu. Sırtınız minder görmesin şampiyonlar” ifadelerine yer verildi.