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Aydın'ı temsil edecek güreşçiler belli oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde U-23 Serbest Stil kategorisinde düzenlenen müsabakalar sonunda Konya’da düzenlenecek olan şampiyonada Aydın’ı temsil edecek güreşçiler belli oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde U-23 Serbest Stil kategorisinde düzenlenen müsabakalar sonunda Konya'da düzenlenecek olan şampiyonada Aydın'ı temsil edecek güreşçiler belli oldu.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Nazilli'de U-23 Serbest Stil kategorisinde yapılan güreş müsabakaları tamamlandı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından 26-29 Ocak tarihlerinde Konya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edecek güreşçiler de belli oldu.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada “Nazilli ilçemizde U-23 Serbest Stil kategorisinde düzenlenen müsabakalarda 26-29 Ocak tarihlerinde Konya ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Aydın ilimizi temsil edecek sporcular belli oldu. Sırtınız minder görmesin şampiyonlar” ifadelerine yer verildi.

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