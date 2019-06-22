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Aydın'ı yasa boğan ölüm

Aydın’da geçmiş yıllarda Söke Spor’da forma giyen Levent Cevahir’in kızı 2 yaşındaki Alya Cevahir hayatını kaybetti.

Aydın'da geçmiş yıllarda Söke Spor'da forma giyen Levent Cevahir'in kızı 2 yaşındaki Alya Cevahir hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle son nefesini veren küçük kızın ölümü sevenlerini yasa boğdu.


Doğuştan kalp hastası olarak dünyaya gelen Levent ve Damla Cevahir'in kızları Alya kısa süre önce rahatsızlandı. Anne ve babası tarafından hastaneye kaldırılan minik Alya tedavi altına alındı. Hastanede fenalaşan Alya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geçmiş yıllarda Söke Spor formasını terleten Levent Cevahir'in kızının ölümü sevenleri başta olmak üzere tüm spor camiası ve Aydın'da büyük üzüntüye neden oldu.

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