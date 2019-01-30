Aydın'ın 20 yıllık sorunu bu proje ile çözülecek

Aydın'da yaklaşık 20 yıldır çözülmeye bekleyen Aykonut sorunu Yavuzlar İnşaat'ın MyLife City projesi ile yeniden şekilleniyor. Adnan Menderes Bulvarına 20 metre mesafede; zengin sosyal alanları ve sakinlerine sunduğu geniş yelpazeli hizmetleri ile şehir yaşamını yeniden tanımlayacak bir proje başlıyor.

Proje lokasyonunun sağladığı avantajı, zengin sosyal donatıları ve servisleri ile harmanlayarak sakinlerine şehrin tüm olanaklarını sonuna kadar yaşama şansı tanımlayacaklarını belirten Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz projenin sadece hak sahiplerinin değil tüm Aydınlıların projesi olacağını belirtti.

Yavuzlar ailesi olarak yaklaşık kırk yıllık iş hayatlarında faaliyet gösterdikleri her sektörde en iyiyi yapmaya gayret ettiklerini de daha iyisini yapmak için Aydın'daki bu projenin startını verdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, “Bu kadar merkezi konumda böyle atıl bir alanı Aydın ekonomisine 500 milyon TL'lik büyük bir yatırımla kazandıracak olmak bize ayrıca gurur veriyor. MyLife City ile ilgili tüm Aydınlılar çok heyecanlılar ve sabırsızlıkla projenin başlamasını bekliyorlar. Projemizin 2 adasının teknik ön hazırlığı tamamlandı ama biz tüm detayları ile fark oluşturacak bir projeye imza atmak için kalan 2 ada üzerinde son teknik revizyonları yapıyoruz. Nihai halini vermek üzereyiz. Akabinde bu adalarında resmi prosedürlerini tamamlayıp inşaata başlayacağız” dedi.

Aydınlıların 20 yıldır Aykonut arazisi olarak bildiği alan ve çevresinde yer alan kentsel dönüşüm programına dahil olan binaların oluşturduğu arazilerin birleşimi ile oluşmuş 46 bin metrekarelik arazinin Türkiye'de şehir merkezinde yer alan en büyük proje olma özelliğini de taşıdığını belirten Melih Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Yavuz aynı zamanda şehre ayrı bir değer katmak istediklerini belirterek “Projemiz Aydın'ın kalbi diyebileceğimiz çok merkezi bir lokasyonda. Bu izbe alanda yapacağımız yeni ve modern yapılaşma ile şehrin kimliğine katkı sağlamaya da çalışacağız. Aydın'ın en merkezi bulvarı olan Adnan Menderes Bulvarı'na paralel uzanan proje tamamlandığında altında yer alan 80 cadde dükkan ve AVM si ile bölgenin hareketliliğine hareket katacak. Yıllar içinde kaçak yapılaşma ile izbe bir bölge haline gelen Güzelhisar Mevkii My Life City ile hakkettiği itibarı yeniden kazanacak. Özellikle cadde dükkanlar bölümü üzerinde yoğunlaştık. Çünkü bu bölüm sadece proje sakinlerine değil tüm Aydınlıların hizmetine açılacak. Şehrin merkezinde, merkezde yaşamanın dezavantajlarını avantaja çevirecek detaylara sahip, konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı oluşturmak için yola çıktık. Proje sakinleri cadde dükkanların oluşturduğu hareketli bölgede hayatın ritmini yakalayacak, projenin içinde yer alan spa, fitness, vb zengin sosyal donatılarda kendilerini zihnen ve bedenen tazeleyebilecekler” diye konuştu.

Projenin özellikleri konusunda bilgi veren Yavuzlar İnşaat Projeler Koordinatörü Mimar Hakkı Gerçek ise “Proje 4 adadan oluşan toplam 46.000 m2 arazi üzerinde inşa edilecek. Yaklaşık 1600 konut ve 80 cadde dükkana ek AVM bulunacak projenin içinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut modüllerinden 10 farklı tipten oluşacak. 12 ve 15 katlı toplam 34 bloktan oluşan proje 300 bin 644 m2 imalat metrekaresine sahip. Ayrıca 67 bin 835 m2 kapalı otopark, 20 bin 795 m2 peyzaj alanı, 6443 m2 sosyal alan bulunmakta. Dairelerin net metrekareleri; 1+1 ler 2 tip ve 51-61 m2 arası, 2+1 ler 4 tip ve 80-99 m2 arası, 3+1 ler 3 tip ve 130 - 141 m2 arası, 4+1tipimiz ise 159 m2 olarak tasarlandı” diyerek projede 2 si kapalı 3 ü açık olmak üzere toplam 5 havuz, hamam, spa, sauna, fitness, squash, basketbol alanı ve çocuk oyun parklarının yer aldığını söyledi.

Resepsiyon hizmetinden, yaşlı ve bebek bakım hizmetine, evcil hayvan otelinden ilk yardım ofisine kadar herşeyin düşünüldüğü proje ile aynı zamanda Aydın'ın 20 yıllık Aykonut sorunun da çözülmesinin hedeflendiği belirtildi.