Aydın'ın 49 kırsal kalkınma projesine 24 milyonluk hibe desteği

Etap programı kapsamında Aydın'dan kabul edilen 49 projeye 24 milyon lira hibe desteği verileceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019/30 sayılı Etap Programı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Aydın ilinden 33 adedi ‘Ekonomik Yatırımlar' ile 16 adedi ‘Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları' konularında olmak üzere toplam 49 projenin tamamı kabul edildi. Toplam değerleri 50 milyon 431 bin 558 TL olan proje tutarlarının 24 milyon 583 bin 850 TL'lik kısmının hibe olarak Aydın'a tahsis edildiği belirtildi.