İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'ın 49 kırsal kalkınma projesine 24 milyonluk hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri 13.

Etap programı kapsamında Aydın'dan kabul edilen 49 projeye 24 milyon lira hibe desteği verileceği belirtildi.


Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019/30 sayılı Etap Programı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Aydın ilinden 33 adedi ‘Ekonomik Yatırımlar' ile 16 adedi ‘Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları' konularında olmak üzere toplam 49 projenin tamamı kabul edildi. Toplam değerleri 50 milyon 431 bin 558 TL olan proje tutarlarının 24 milyon 583 bin 850 TL'lik kısmının hibe olarak Aydın'a tahsis edildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.