Aydın'ın 5 asırlık geleneği unutulmuyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde beş asırlık geleneği temsil eden gelin testisi güzelliğinin yanı sıra hikayesiyle de dikkat çekiyor. Erkekler tarafından sevdiği kadına verilen gelin testisi zamanla yerini tek taş yüzüğe bıraksa da günümüzde anlamını korumaya ve hediye olarak verilmeye devam ediyor.

Çömlekleri ile ünlü Karacasu'da 5 asırlık gelin testisi geleneği eşler arasındaki sevgi, saygı ve bağlılığı temsil ederken, hikayesiyle de dikkat çekmeye devam ediyor. 3 ağzı, 6 ibriği ve süslemeleriyle normal testilerden farklı olan gelin testisinin hikayesi ise nesilden nesile aktarılıyor. Evlenme çağındaki erkeklerin “Sadece gönlüm sende” anlamıyla sevdiği kadına verdiği testinin yerini, zamanla tek taş yüzükler alsa da günümüzde anlamını koruyan gelin testisi hediye olarak verilmeye devam ediyor.

Özel bir hediye olan gelin testisinin hikayesini kısaca anlatan çömlek ustalarından Münevver Bardak; “Gelin testisinin asırlara dayanan bir hikayesi ve anlamı var. Asırlar önce şimdiki gibi özel günlerde hazır hediyeler olmadığı için o günün şartlarında erkekler tarafından sevdiklerine hediye edilirmiş. Zamanla anlatılan hikayeler farklılıklar gösterse de anlamı bağlılığın, sevginin göstergesi olmuş. 3 ağızlı olan bu testinin bir tanesi açık. Anlamı ise erkeğin kalbine giden tek yol olduğu. Diğer kapalı olanların anlamı ise gönlüm başkalarına kapalı demekmiş. Yani testinin gövdesi erkeğin gönlünü teslim ediyor ve erkek bu hediyeyi verdiği kişiye gönlüm sadece sende demek istiyor. Aynı zamanda da tek eşliliği simgeliyor. testinin yanındaki 6 emzikler ise çocukları ve aile bütünlüğünü temsil ediyor” dedi.