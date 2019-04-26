Aydın'ın 5 ilçesinde 20 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli jandarmadan kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler, Köşk, Yenipazar, Bozdoğan ve Sultanhisar ilçelerinde meydana gelen 20 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları iddia edilen 4 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve mutluluğu için emniyet ile asayiş hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Jandarma asayiş timleri ve JSA timlerinden oluşturulan ekiple Efeler'de 4, Köşk'te 10, Yenipazar'da 3, Bozdoğan'da 5 ve Sultanhisar'da da 3 olmak üzere vatandaşlara ait arazilerde dinamo ve bakır tel hırsızlığını yapan şebekeye karşı çalışma başlatıldı. Çalışma grubu tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, Köşk ilçe merkezinde hurdacılık yapan A.A. isimli şüphelinin çalınan malzemeleri satın aldığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan titiz araştırmada L.D., V.D. ve H.D. isimli şüphelilerin çeşitli zamanlarda parçalanmış dinamo parçaları ile yanmış bakır kabloları hurdacı A.A. sattığı tespit edildi. Yapılan operasyon ile üç şüpheli ikametlerinde yakalandı. Suçlarını itiraf eden 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.