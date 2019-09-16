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Aydın'ın ahileri Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri, Ahilik Haftası kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri, Ahilik Haftası kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.


Ziyarette Esnaf Odaları Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Koçarlı Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Yaman, Aydın Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Engin Yılmaz, Aydın Spor İl Müdürlüğü İl Müdürvekili Cenap Fillikçioğlu, 3. Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifi Müdürü Levent Atilla, ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi doktor öğretim üyesi Kemal Ramazan Haykıran, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz'ın yanı sıra Aydın'ın Yılın Ahisi 1927 doğumlu ve yıllardır terzilik yapan Koçarlılı Yaşar Emre yer aldı.


Selahittin Çetindoğan, "Yılın Ahisi" Yaşar Emre ile birlikte Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. 92 yaşındaki Emre'yle bir süre sohbet eden Başkan Çerçioğlu, kutlama komitesi üyelerine ve Yaşar Emre'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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