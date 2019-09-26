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Aydın'ın ateş savaşçıları Türkiye'de yangınlara müdahalede en hızlı ikinci ekip oldu

Modern araç-gereçlerle ve donanımlı personeliyle Aydın genelinde her türlü arama-kurtarma, kaza ve yangına müdahale eden Aydın İtfaiyesi, Türkiye genelinde yangınlara en hızlı müdahale eden ikinci ekip oldu.

Yangınlara ortalama 3 dakika 42 saniyede müdahale eden Aydın İtfaiyesi Aydınlıların da takdirini topluyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır, 2018 yılında yüzlerce kurum ve kuruluşta toplam 12 bin 711 kişiye eğitim verildiğini, 2018 yılında toplam 5 bin 817 yangının yanı sıra 425 de trafik kazasına müdahale ettiklerini ve 1758 işletmesinin de yangın güvenliği açısından denetlendiğini açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin toplam 415 personelle Aydınlılara hizmet verdiğini hatırlatan Adanır, araç sayısının ise 90 olduğunu belirtti.


Bütün itfaiyecilerin İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Aydın İtfaiyesi'nin yangınlara en kısa sürede müdahale ettiğini söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin modern ekipmanlarla ve sürekli eğitimlerle her türlü olaya karşı hazırlıklı olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, yangınlara 4 dakikanın altında müdahale eden ekibin başarılarının devamını diledi.


Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda Aydın'da özellikle kırsal bölgelerde yangınlara olabildiğince kısa sürede müdahale edebilmek için yangın römorkları bulundurduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, vatandaşlardan her türlü olumsuzlukta Aydın İtfaiyesi'ni aramasını istedi.

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