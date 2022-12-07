Aydın'ın batısına kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'da yarın öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Aydın'ın batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke) yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.