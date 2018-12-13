İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren Aydın'ın batı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu.


Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde Aydın'ın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli şekilde metrekareye 21-50 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.