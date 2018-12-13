Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren Aydın'ın batı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde Aydın'ın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli şekilde metrekareye 21-50 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.