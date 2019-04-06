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Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor

Aydın’ın batı ilçelerinde, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Aydın'ın batı ilçelerinde, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Aydın'ın batısında yer alan Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli şekilde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklar olan ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve de tedbirli olunması gerekiyor.

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